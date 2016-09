Tierische Polizeifahndung! Bock auf Einkaufsbummel

Dieses Schaf hatte offensichtlich Bock, mal was anderes zu sehen. Ein herrenloses Schaf beschäftigte am Freitagnachmittag die Polizei in Stade. Gegen 14 Uhr meldeten Passanten das Tier, das sich zu dem Zeitpunkt an der Hansestraße aufhielt.Doch der Ausreißer ließ sich nicht so leicht stoppen. Als ihn die Streifenpolizisten einfangen wollten, startete er durch Richtung Innenstadt. Erst in der Großen Schmiedestraße gelang es Polizeikommissarin Antje Pehling mit Hilfe von zwei couragierten Passanten, das Schaf zu stellen. Von einer Einlieferung in Polizeigewahrsam sahen die Beamten netterweise ab.Gegen 15.45 Uhr konnte der Besitzer sein Tier wieder entgegennehmen. Nach seiner Auskunft war der Bock bereits am Donnerstagabend aus seinem Gehege an der Freiburger Straße getürmt. Der Mann hatte dann selbst per Fahrrad die "Fahndung" aufgenommen - erfolglos. Wo sich der Bock bis zu seiner Festnahme am Freitag aufhielt, wird wahrscheinlich sein Geheimnis bleiben.