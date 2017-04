Traktorbrand in Buxtehude

ab. Buxtehude. Gegen 16.30 Uhr brannte am Mittwochnachmittag in Buxtehude in der Straße "Inne Beek" auf einem landwirtschaftlichen Hof ein Traktor aus. Die Feuerwehr konnte einen Übergriff der Flammen auf ein benachbartes Stallgebäude rechtzeitig verhindern. Vermutlich verursachte eine defekte Kraftstoffleitung das Feuer, als der austretenden Kraftstoff sich im heißen Motorraum entzündete. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.