Transporter-Fahrer verursacht in Wiegersen Unfall und flüchtet

tk. Wiegersen. Ein Transporter-Fahrer hat am Dienstagabend auf der K53 in Wiegersen einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Der Unbekannte kam einem 23-Jährigen Autofahrer entgegen. In einer Rechtskurve geriet der Transporter auf die Gegenfahrbahn und der Autofahrer musste ausweichen. Dabei prallte der Pkw gegen ein Verkehrsschild. Der Verursacher machte sich aus dem Staub.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115.