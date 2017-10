Tresor aus Buxtehuder Autowaschanlage gestohlen

tk. Buxtehude Einbrecher haben zwischen Samstag in der vergangenen Woche und Montagmorgen einen Tresor aus dem Büro einer Autowaschanlage in Buxtehude am Ostmoorweg gestohlen. Der graue Geldschrank der Marke Libra 40 ist kühlschrankgroß. Die Täter müssen aufgrund der Größe und des Gewichts ihrer Beute mit einem passenden Transporter vorgefahren sein. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro.

Hinweise: 04161 - 647115.