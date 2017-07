Tresor hält Einbrechern stand

tk. Stade. Einbrecher scheiterten in der Nacht zu Dienstag bei dem Versuch, einen Tresor aus einem Fitnessstudio in Stade am Gravenhorst Weg aus der Wand zu reißen. Auch wenn die Täter ohne Beute abzogen, beträgt der Schaden nach Polizeiangaben mehrere Hundert Euro.