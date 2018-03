Tresor in Buxtehuder Seniorenheim geknackt

tk. Buxtehude. Einbrecher sind zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Seniorenheim in Buxtehude am Spechtweg eingedrungen. In einem Büro wurde ein Tresor aus der Wand gehebelt und ein anderer geknackt. Die Täter erbeuteten dabei mehrere Geldkassetten. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehrere Tausend Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.