Unbekannte wollen Seitenspiegel eines Transporters abfackeln

tk. Stade. Unbekannte haben am Sonntagabend in Stade am Hohenwedeler Weg versucht, mit Hilfe von Zeitungspapier die Außenspiegel eines Mercedes Transporters anzustecken. Ein aufmerksamer Autofahrer alarmierte die Polizei, ein Nachbar löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise: Tel. 04141 - 102215.