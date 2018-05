Unbekannter rammt Schulbus und flüchtet

tk. Drochtersen. Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in Drochtersen an der Einmündung Drosselstieg einen Schulbus gerammt. Der Unfallverursacher, ein junger Mann, machte sich aus dem Staub.

Hinwesie: 04143 -911880