Unfallflucht: Crash auf der A26 durch Rüpelraser

tk. Horneburg. Die Polizei sucht einen rücksichtslosen Raser, der am frühen Dienstagmorgen auf der A26 in Höhe der Auffahrt Horneburg einen Unfall verursacht hat. Der Fahrer eines hellen Audi zog sofort auf die Überholspur, nachdem er auf die Autobahn gefahren war.

Der Fahrer (26) eines BMW musste eine Vollbremsung hinlegen und ausweichen, um nicht mit dem Rüpel zu kollidieren. Hinter dem BMW fuhr eine 34-jähriger Frau mit ihrem VW. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den BMW auf. Den Unfallverursacher kümmerte das nicht, er brauste davon.

Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 10.000 Euro.

Hinweise an die Polizei unter 04141 - 102215.