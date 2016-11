Unfallverursacher flüchtet: Sattelzug rutscht bei Behrste in einen Graben

Um den Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste der Mazedonier nach rechts lenken. Es gelang ihm anschließend nicht mehr, den schweren Sattelzug auf die Straße zurück zu steuern. Der Unfallverursacher in dem Mercedes-Laster fuhr davon, ohne sich um die Folgen zu kümmern.Der 31-Jährige blieb unverletzt. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei rund 50.000 Euro. Die Bergung des verunglückten Sattelschleppers dauerte bis in die Nacht.Hinweise auf den Unfallfahrer an die Polizei unter Tel. 04144 - 616670.