Ursache für Scheunenbrand in Essel war technischer Defekt

tk, Essel. Die Brandursache steht fest: Es war ein technischer Defekt, der zu dem Brand in der Scheune in Essel geführt hat. Bei dem Unglück am späten Sonntagabend waren zwölf Rinder verendet (das WOCHENBLATT berichtete). Die Brandexperten der Polizeiinspektion Stade haben bei ihren Untersuchungen keinen Anhaltspunkt für Brandstiftung gefunden.