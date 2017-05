Vatertag: Polizei hatte alle Hände voll zu tun

Die Tradition setzt sich fort - leider. Auch diesmal hatten Polizei und Rettungsdienst am Vatertag alle Hände voll zu tun - insbesondere deswegen, weil viele der meist jugendlichen Ausflügler ihren Alkoholkonsum übertrieben. Während es am Lüheanleger in Grünendeich, auf Krautsand und beim Kreispokalendspiel in Buxtehude - bis auf wenige Ausnahmen - weitgehend friedlich blieb, ging es an der Oste-Fähre in Gräpel hoch her. Rund 1.000 Besucher feierten ausgiebig - einige zu ausgiebig. Die Polizei musste drei Personen nach Schlägereien in Gewahrsam nehmen.Insgesamt sprachen die Beamten 15 Platzverweise aus und leiteten vier Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, zwei wegen Drogenverstößen sowie je eines wegen Körperverletzung und Beleidigung ein. Polizeisprecher André Janz: „Ich denke, dabei wird es nicht bleiben. Alle Sachbeschädigungen wurden uns noch nicht gemeldet.“ Erneut rissen Chaoten vielerorts Leitpfähle und Verkehrsschilder aus dem Boden.