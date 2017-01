Viele Einbrüche im Landkreis Stade

ab. Landkreis. Zu zahlreichen Einbrüchen kam es in den vergangenen Tagen im Landkreis Stade.

• In das Ahlerstedter Clubhaus wurde zwischen dem 18. und dem 20. Januar eingebrochen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04164 - 909590.

• In der Nacht von Freitag auf Samstag war das Stader Seniorenheim an der Schiffertorstraße Ziel von Einbrechern. Hinweise an die Polizei in Stade, Tel. 04141 - 102215.

• Wohnungseinbrüche gab es in Buxtehude im Teichrosenweg und in der Orchideenstraße am vergangenen Samstag zwischen 14 und 19 Uhr bzw. zwischen 16 und 18 Uhr. Hinweise an die Buxtehuder Polizei, Tel. 04161 - 647115.

• Am Samstag wurde auch in Harsefeld in der Straße „Am Steinbeck“ in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Hinweise an die Polizei Harsefeld unter Tel. 04164 - 909590. Der Schaden beläuft sich in allen Einbrüchen auf mehrere hundert Euro.

• In Fredenbeck stiegen Unbekannte am Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Straße „Rudolf-Kinau-Weg“ ein. Der geschätzte Schaden liegt bei einhundert Euro, Hinweise an die Fredebecker Polizei, Tel. 04149 - 933970.