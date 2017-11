Vier brutale Schläger überfallen in Stade einen 16-Jährigen

tk. Stade. Ein Jugendlicher (16) ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Stade an der Wilhelm-Sietas-Straße von vier unbekannten und brutalen Schlägern überfallen worden. Der junge Mann wurde ohne Vorwarnung zu Boden gerissen. Er bekam Schläge in den Rücken und wurde an den Armen, Hals, Brust und am Ohr mit einer abgeschlagenen Bierflasche verletzt. Der 16-Jährige konnte sich dennoch befreien. Ihm gelang die Flucht nach Hause. Die Räuber machten keine Beute. Das Opfer wurde anschließend ins Elbe Klinikum gebracht.

Die Polizei sucht vier 20 bis 25 Jahre alte Männer, Sie sind ungefähr 1,85 Meter groß und haben eine muskulöse Statur. Sie waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04141 - 102215.