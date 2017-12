Vier Einbrüche im Landkreis Stade

tk. Landkreis. Vier Einbrüche sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden.

In Buxtehude-Heitmannshausen erbeuteten die Täter Geld und Schmuck. In Drochteren drangen Unbekannte in ein Haus an der Jahnstraße ein. Mit einer Spielekonsole und einem Controller flüchteten sie.

In Nottesndorf ging die Alarmanlage eines Hauses an der Straße Habeckstal los nachdem die Einbrecher eine Scheibe eingeworfen hatten. Sie flüchteten ohne Beute.

Der Schaden beträgt in allen drei Fällen mehrere Hundert Euro.

Reiche Beute machten Einbrecher dagegen auf dem Gelände der Biogasanlage in Grundoldendorf. Sie entwendeten aus zwei Containern Werkzeuge. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Tausend Euro.