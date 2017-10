Vier Einbrüche im Landkreis Stade

tk. Landkreis. Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in Himmelpforten. Heinbockel, Bargstedt und Stade in Häuser eingestiegen.

In Himmelpforten brachen sie bereits in der Nacht zu Freitag eine Apotheke an der Bahnhofstraße auf. Ebenfalls am Freitag sind Unbekannte in ein Haus in Heinbockel am "Kötnerende" eingedrungen.

In Bargstedt war ein Haus an der Bahnhofstraße in der Nacht zu Samstag das Ziel von Kriminellen. Beute: Schmuck und Geld. In Stade drangen Täter tagsüber am Samstag in ein Haus am Heisterbruch ein.

Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben in allen Fällen mehrere Hundert Euro.