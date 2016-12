VW Bus in Bargstedt gestohlen

tk. Bargstedt. Autodiebe haben in der Nacht zu Dienstag in Bargstedt an der Hauptstraße einen VW Bus (Kennzeichen STD-K 3150) gestohlen. Der blaue VW T5 hat laut Polizei einen Wert von rund 15.000 Euro.

Zeugenhinweise Tel. 04164 - 909590.