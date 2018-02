VW Bus in Beckdorf gestohlen

tk. Beckdorf. Ein VW T5 Multivan ist in der Nacht zu Mittwoch in Beckdorf am Isern-Hinnerk-Weg gestohlen worden. Das graue Fahrzeug mit dem Kennzeichen STD-JW 318 hat laut Polizei einen Wert von rund 17.000 Euro.