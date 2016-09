VW Bus in Buxtehude gestohlen

tk. Buxtehude. Ein VW T5 ist in der Nacht zu Dienstag in Buxtehude an der Straße "Im Petersmoor" entwendet worden. Der VW Bus hat das Kennzeichen STD-TP 69 und laut Polizei einen Wert von rund 25.000 Euro.

Hinweise: Tel. 04161 - 647115.