VW-Golf in Apensen gestohlen

ab. Apensen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Autodiebe in Apensen zugeschlagen und zwischen 23 Uhr und 5.30 Uhr in der Straße "Beim Butterberge" einen VW-Golf entwendet. Der graue Pkw hat das Kennzeichen STD-KP 248 und einen Wert von ca. 8.000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. 04167 - 536.