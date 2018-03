Wasserrohrbruch führt zu hohem Schaden

 tk. Hollern-Twielenfleth. Ein Wasserrohrbruch hat in einem Haus in Hollern-Twielenfleth am Sasmtagnachmittag einen hohen Schaden angerichtet. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, weil die Hausbewohner nicht anwesend waren. Im ersten Stock war nach Auskunft der Feuerwehr eine Leitung geplatzt. Der Keller stand bereits zehn Zentimeter und das Erdgeschoss ein bis zwei Zentimeter unter Wasser. Die Retter stellten Strom und Wasser ab und rückten Möbel ins Trockene. Das Haus wurde gesperrt, weil sich durch die Minusgrade auch im Gebäude Eis gebildet hatte und die Feuerwehr nicht ausschließen konnte, dass die Decke einstürzen könnte.

Die Feuerwehr schätzt, dass der Schaden durch die Durchfeuchtung von Wänden und Decken bis zu 150.000 Euro betragen kann.