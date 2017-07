Wilfried Jakubik: Nach fast 46 Jahren ist Schluss

Ende Juni wird der langjährige Leiter der Polizeistation Jork, Polizeihauptkommissar Wilfried Jakubik, nach 45,5 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen.Der geborene Ladekoper hat die Dienststelle seit 2004 insgesamt 13 Jahre lang geleitet. Vorher war er seit 1991 als Sachbearbeiter in Jork tätig. Nach seiner Pensionierung will sich der mit seiner Frau in Borstel lebende Jakubik um Haus, Hof und Garten kümmern und sich mehr Zeit zum Radfahren und für Spaziergänge mit dem Hund nehmen.Seine Nachfolge in der Jorker Dienststelle übernimmt der 59-jährige Polizeioberkommissar Thomas Schröder, der auch schon seit 20 Jahren im Alten Land tätig ist.Als Ersatz für Jakubik wird ab sofort die 36-jährige Polizeioberkommissarin Constanze Becker, die vorher in Buxtehude im Dienst war, zusammen mit dem 50-jährigen Polizeioberkommissar Torsten Jabelmann und dem 60-jährigen Polizeikommissar Uwe Duchow die Mannschaft vervollständigen.