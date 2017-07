Zeugen gesucht für brutale Attacke am Himmelfahrtstag in Großenwöhrden

tk. Großenwöhrden. Die Tat ereignete sich bereits am Himmelfahrtstag: Ein Mann (56) wurde bei einer Feier im Großenwöhrdener Hof von einem Unbekannten nach einem Streit durch Tritte schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen, um die Ermittlungen abzuschließen.

Der Täter gehörte zu einer Gruppe von Männern, die alle einheitliche T-Shirts bzw. Trikots trugen. Der Angreifer soll dabei die Zahl acht auf seinem Shirt gehabt haben.

Zeugenhinweise unter Tel. 04144 - 616670 an die Polizei in Himmelpforten