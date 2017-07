Zeugen gesucht: Unfall auf der B74

tk. Fredenbeck. Die Polizei sucht Zeugen, um den Hergang eiens Unfalls am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf der B74 in Höhe "Schwinger Baum" aufzuklären. Die Aussagen der Unfallbeteiligten ergaben noch kein klares Bild.

Eine Frau war mit ihrem Dacia ausgeschert und überholte einen BMW, der hinter einem Sattelzug fuhr. Danach lenkte sie auf die rechte Spur zurück, setzte aber erneut zum Überholen des Lkw an. Mittlerweile war von hinten ein Ford C-Max gekommen, der BMW und Sattelzug überholen wollte. Der Dacia und der Ford stießen seitlich zusammen. Die Fahrerin des Dacia erlitt leichte Verletzungen.

Hinweise an die Polizei unter Tel. 04149 - 933970.