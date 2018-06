Zwei Autofahrer hatten zu viel getrunken

tk. Stade/Jork. Ein Autofahrer (34) verlor am frühen Montagmorgen auf der Ritschermoorstraße in Stade die Kontrolle über seinen VW Passat. Den Zusammenstoß mit einem Baum verhinderte er in letzter Sekunde. Die Polizei stellt sofort fest, dass der Mann getrunken hatte. Das Ergebnis beim Pusten: 2,18 Promille.

Eine Autofahrerin (34) aus Jork wurde in Westerladekop am Sonntagnachmittag von der Polizei kontrolliert. Sie kam auf eine Atemalkoholkonzentration vom 1,2 Promille.

In bieten Fällen wurde der Führerschein einkassiert und eine Blutprobe entnommen.