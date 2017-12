Zwei Einbrüche im Alten Land

tk. Altes Land. Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr in ein Haus in Grünendeich am Minneweg eingedrungen. Sie erbeuteten Geld und Schmuck. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 7.15 und 20.30 Uhr, wurde ein Haus in Steinkirchen an der Burgstraße durchsucht. Auch dabei nahmen die Täter Schmuck mit. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei jeweils mehrere Hundert Euro.