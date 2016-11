Zwei Einbrüche in Buxtehude

ab. Buxtehude. Gleich zwei Mal sind am Dienstag unbekannte Täter in Buxtehude eingebrochen. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 8.30 und 18.50 Uhr in einem Einfamilienhaus am Wollgrasweg. Was erbeutet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der Schaden beläuft sich laut Polizei aber auf mehrere hundert Euro.

Zwischen 19.20 und 20 Uhr verschafften sich Einbrecher in der Schanzenstraße im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses Zutritt. Sie erbeuteten eine Playstation 4 mit Spielen, ein MacBook, DVDs sowie mindestens ein paar Schuhe. Auch hier wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter Tel. 04161 - 647115.