Zwei Einbrüche in Buxtehude

tk. Buxtehude. In Buxtehude sind Einbrecher am Dienstag tagsüber in ein Haus an den "Estewiesen" eingestiegen. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Ebenfalls am Dienstag sind Unbekannte tagsüber in ein Haus in Buxtehude an der Wismarer Straße eingedrungen. Beute: Laptop, Kamera und Schmuck. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 1.000 Euro.