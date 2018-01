Zwei Ladendiebe kamen in U-Haft

tk. Stade. Nicht weit kamen zwei Männer (21 und 25), die am vergangenen Donnerstag hochwertige Spirituosen im Wert von 700 Euro im Stader Marktkauf gestohlen hatten. Einer der Täter wurde noch im Geschäft vom Ladendetektiv festgehalten, der Komplize wenig später auf dem Parkplatz.

Weil die beiden Albaner über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, kamen sie in U-Haft bis zur Hauptverhandlung. Zudem wird gegen einer der Männer wegen eines Diebstahls vom Mittwoch in Hamburg-Wilhelmsburg ermittelt.