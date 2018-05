50 Jahre Spielmannszug aus Harsefeld - Sternmarsch durch den Ort

sc. Harsefeld. Ein halbes Jahrhundert alt und immer noch frisch und modern - der Spielmannszug aus Harsefeld feierte sein 50 jähriges Bestehen am Samstag, 12. Mai. Mit Platzkonzerten an verschiedenen Orten in Harsefeld, einer großen Feier in der Festhalle und einer Musikshow in der Ortsmitte zeigten die Musiker des Harsefelder Spielmannszuges ihr Können. Zur musikalischen Unterstützung bei den Auftritten und Feierlichkeiten kamen zahlreiche Gastvereine aus Nah und Fern nach Harsefeld.

"Dieses Wochenende gibt uns Schub für viele weitere Jahre", freute sich Dr. Jan Boris Ingerowski, erster Vorsitzender des Spielmannszuges. Der Verein habe viel Rückenwind und Unterstützung bekommen um weiter zu machen, so Ingerowski weiter. Zur Musikshow in der Marktstraße marschierten aus allen Richtungen sechs Gastvereine und der Jubiläums-Verein auf und spielten für die Zuschauer moderne und traditionelle Lieder. "Wir wollen die Leute mit Musik verwöhnen", erzählte Ingerowski. Ein Highlight war der Besuch des Musikvereins St. Andreas aus Eching. Eine bereits 30 jährige Freundschaft, viele Besucher und gemeinsame Auftritte verbinden der Spielmannszug Harsefeld mit dem Verein aus Bayern.