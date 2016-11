Aktion "Kauf ein Teil mehr" bei Marktkauf: Der Buxtehuder Tafel helfen

Der Rotaract Club Buxtehude-Stade und Marktkauf rufen am Samstag, 12. November, wieder zur Aktion "Kauf ein Teil mehr" auf. Ihr Appell an die Kunden: Haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für die Buxtehuder Tafel zu spenden. Diese gemeinsame Aktion, die seit 2006 zwei Mal im Jahr stattfindet, soll der Tafel helfen, den wachsenden Bedarf für ihre Kunden zu bewältigen.Am Marktkauf-Eingang werden am Samstag Handzettel verteilt, die alle Kunden auf die Spendenaktion hinweisen. Hinter dem Kassenbereich sammeln Marktkauf-Mitarbeiter und Rotaract-Mitglieder die Spenden ein. Benötigt werden vor allem Lebensmittel wie Nudeln, Konserven, Mehl. Zucker und Kaffee aber auch Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo oder Zahnbürsten.Die Mitglieder der Buxtehuder Tafel verteilen die Spenden an ihre Kunden weiter. Das Tafel-Team weist darauf hin, dass "Kauf ein Teil mehr" eine wichtige Aktion sei, weil auf diesem Weg viele haltbare Lebensmittel ausgegeben werden können.• Rotaract ist die Nachwuchsorganisation der Rotarier. Dort engagieren sich Menschen zwischen 18 und 30 Jahren. Wer Kontakt sucht: stade-buxtehude@rotaract.de