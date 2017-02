Buxtehude: BWV Hansa sucht "Badewannen-Kapitäne"

. Tüftler, Wasserratten, Abenteuerlustige und Kreative sind aufgerufen, sich an der Badewannen-Regatta beim Buxtehuder Hafenfest (Sonntag, 21. Mai) zu beteiligen. Der BWV Hansa sucht noch Teams, die mitmachen. "Alles, was schwimmt, kann starten", so das Organisations-Team vom BWV.Der Start zur Regatta erfolgt in zwei Gruppen: zuerst die Jugendlichen (bis 18 Jahre) und danach die Erwachsenen. Das Motto ist wahrhaft olympisch: Dabei zu sein, ist alles!Wobei es einen Sieger geben wird. Dabei bewertet die Jury jedoch nicht nur das Tempo auf der Strecke, sondern auch die fantasievolle Gestaltung der "Badewannen".Wer Infos braucht oder sich anmelden will: Kontakt per E-Mailund