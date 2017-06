Buxtehude: Jetzt Tempostopper in der Orchideenstraße

Diesen Rasern wurde wortwörtlich ein Stein in den Weg gelegt: Durch künstliche Aufpflasterungen muss ab jetzt in der Orchideenstraße in Buxtehude 30 km/h gefahren werden. Wie berichtet, waren Elternvertreter und Angestellte der an der Orchideenstraße gelegenen Kita der Lebenshilfe in Sorge: Im Bereich der Kita wurde häufig viel zu schnell gefahren. Doch nun können alle aufatmen: Die fest montierten Tempostopper zwingen jeden Autofahrer dazu, die geforderte Geschwindigkeit einzuhalten. Eine Messung des Landkreises Stade hatte zuvor ergeben, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit über dem Durchmesser liegt.