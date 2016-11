Buxtehude: Rowdy-Raser müssen bald zahlen

Dieses Bild wird es in Zukunft öfter zu sehen geben: Gemeinsam sind Mitarbeiter des Fachbereichs für Sicherheit und Ordnung und Polizeibeamte aus Buxtehude in der Fußgängerzone unterwegs. Ihr Ziel: Sie wollen Rowdy-Radler stoppen. Dass das Radfahren auf der Langen und Breiten Straße grundsätzlich verboten ist, ignorieren viele Fahrradfahrer.Das Problem sind auch nicht die, die im Zockeltempo übers Pflaster fahren, sondern die Raser, die High-Speed die Fußgänger umkurven. Bei der ersten gemeinsamen Kontrollaktion gab es nur eine freundliche Ermahnung. In Zukunft werden aber auch Bußgelder verhängt."Bei den Fußgängern kam diese Aktion sehr gut an", stellten Robert Schlimm von der Polizei und Klaus Huhn aus der Stadtverwaltung nach Abschluss der Aktion gemeinsam fest.