Buxtehude singt: Großes Mitmachfest zum zehnjährigen Bestehen der Initiative "cantokreise"

Die Kraft des gemeinsamen Singens erleben: Zum großen Mitsingfestival in Buxtehude laden die beiden Musiktherapeuten und Gründer der Buxtehuder Initiative "cantokreise", Thomas und Karin Jüchter, sowie das internationale Netzwerk "Singende Krankenhäuser e.V." von Donnerstag bis Sonntag, 15. bis 18. März, ein. Anlass für diese erstmalig in Buxtehude stattfindende Veranstaltung ist das zehnjährige Bestehen der "cantokreise", unterstützt wird sie vom Stadtmarketing Buxtehude, und vielen weiteren Akteuren, die zahlreiche Veranstaltungen anbieten."Singen wirkt sich ähnlich wie Yoga oder Qi Gong positiv auf die Gesundheit aus, verbindet Menschen und schafft Toleranz", sagt Thomas Jüchter. "Das möchten wir mit 'Buxtehude singt' gerne vermitteln." Los geht es am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr in der Malerschule mit dem Mitsingkonzert "Just Sing!" mit Lucie Cerveny, Guido Jäger, Hannes Koch und Robby Schön. Über die heilsame Wirkung des Singens referiert Wolfgang Bossinger, Musiktherapeut und Begründer der "Singenden Krankenhäuser", am Freitag, 16. März, 19.30 Uhr, in der Malerschule in seinem VHS-Vortrag "Singen ist Medizin" (Eintritt 6 Euro, ermäßigt 5 Euro). In Workshops und im Symposium "Schläft ein Lied in allen Dingen – Singen als Gesundheitserreger" am Samstag, 17. März (Teilnehmergebühr 40 Euro,ermäßigt 35 Euro) können sich Interessierte mit den Wirkungen des Singens auf Körper, Geist und Seele befassen. Ebenfalls am Samstag gibt es von 19 bis 23 Uhr ein großes Singfest für alle in der Malerschule mit Daniela Sauter de Beltré & Joachim Goerke und der Mantraband Soulgate (Eintritt 12 Euro, ermäßigt 10 Euro). Am Sonntag finden die Public Singings an verschiedenen Orten in der Stadt mit einem großen Abschlussingen um 15.30 Uhr vor dem historischen Rathaus statt.• Weitere Angebote und Infos unter www.buxtehude-singt.de