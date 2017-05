Buxtehuder Hafenfest "Hanse Ahoi": "Chantal", der pinke Hingucker der IGS

Ist das vielleicht ein politisches Omen für die Bundestagswahl im September? Beim Ablegen sah es noch so aus, also ob die "Badewanne" der Jusos mit Kanzlerkandidat Schulz als Pappkamerad es nicht einmal bis zum Start am Kulturforum schaffen schaffen würde. Doch dann die Überraschung: das Gefährt mit den beiden Nachwuchs-Genossen kam sicher und vor der Konkurrenz der Jungen Union ins Ziel.Das Hafenfest "Hanse Ahoi" zog am vergangenen Wochenende bei strahlendem Sommerwetter Tausende Besucher an. Höhepunkt war am Sonntag die Badewannen-Regatta, zu der der BWV Hansa eingeladen hatte. Fantasievolle Gefährte vom Einmann-Floß "Schwimmender Teppich" bis hin zu einem "Giganten" wie der schwimmenden Jurte der Jugendbauhütte war der Fantasie der Badewannen-Kapitäne keine Grenze gesetzt. Ein absoluter Hingucker: Das "Projekt Chantal" der IGS - ein "Traum" in Pink, der dazu noch fix und sicher vom Kulturforum bis zum Gelände des BWV schipperte.