Buxtehuder Schüler übergeben Spende an Tiertafel

Eine Spende von 60 Euro übergaben jetzt Schüler der vierten Klassen der Grundschule am Stieglitzweg der Buxtehuder Tiertafel. Tatjana Josek und Jasmin Förstera von der Tiertafel nahmen den Betrag dankend entgegen.Andrea Lorenz, eine engagierte Mutter, hatte eine Schülerzeitungs-AG angeboten. Die Idee, den Verkaufserlös der Tiertafel zugute kommen zu lassen, hatten die zehn Schüler selbst. „Denn Tiere sind genauso wichtig wie Menschen“, begründeten die kleinen Redakteure ihre Entscheidung. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tiertafel betreuen ca. 100 in finanzielle Not geratene Tierhalter. „Damit möchten wir in erster Linie verhindern, dass die Tiere ins Tierheim abgegeben müssen“, sagte Josek. Neben dem Ankauf von Futter werde das Geld auch verwendet, dringend notwendige Operationen zu finanzieren.