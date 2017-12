Das "Buxtehuder Wintermärchen" kommt wieder

Für alle, die schon jetzt Glühwein und Co. beim "Buxtehuder Wintermärchen" vermissen: Der Termin für die zweite Auflage im kommenden Jahr steht schon fest. Vom 23. November bis zum 23. Dezember 2018 wird sich die Altstadt wieder in eine gemütliche Budenmeile verwandeln.Übrigens: Die "Wintermärchen"-Macher haben gezählt und sind dabei auf erstaunliche Zahlen gekommen: 30 Kubikmeter Rindenmulch wurden verteilt, 100 Tannenbäume aufgestellt und 5,8 Kilometer Lichterketten aufgehängt, an denen rund 58.000 Lichter leuchteten.