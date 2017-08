Das ist das Festprogramm beim Schützenfest in Altkloster

Buxtehude : Schützenfest |

Von Freitag bis Dienstag, 4. bis 8. August feiern die Schützen in Altkloster ihr traditionelles Schützenfest. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, die Veranstaltungen zu besuchen. Das ist das Programm:



Freitag, 4. August

20.15 Uhr: Unterhaltung im Jahn-Stadion durch den Spielmannszug der Buxtehuder Musikzüge, der Marschband und dem Marine-Spielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen (Eintritt für Erwachsene 3 Euro)

21.15 Uhr: Antreten der Schützen Am Eichholz (Feuerwehrgerätehaus). Umzug: Am Eichholz / Feuerwehrgerätehaus, Hauptstraße, Allersstraße, Lutherallee, Wilhelmstraße, Jahnstadion, Zapfenstreich und anschließend Feuerwerk, An der Rennbahn, Mittelweg, Festplatz, Festzelt

22 Uhr: Großer Zapfenstreich im Jahnstadion unter Mitwirkung des Spielmannszuges der Buxtehuder Musikzüge, der Marschband und des Quartett Eintracht. Anschließend großes Eröffnungsfeuerwerk und Tanz im Festzelt mit der Marschband (Eintritt frei)



Samstag, 5. August

Kinderfest / Tag der Jungschützen

12.30 Uhr: Antreten der Kinder auf dem Schulhof der Grundschule Altkloster (Luftballons). Umzug mit dem Spielmannszug der Buxtehuder Musikzüge. Umzug: Am Eichholz, Hauptstraße, Schulstraße, Festplatz, Abholen des Kinderkönigspaar Leonie Pasternak und Hendrik Peper, Am Eichholz, Hauptstraße, Allersstraße, Lutherallee, Wilhelmstraße, Jahnstadion (Schießsportanlage)

13.45 Uhr: Ausschießen des neuen Kinderkönigspaares auf der Schießsportanlage und Vogelstechen des neuen Prinzenpaares im Jahnstadion.

15.45 Uhr: Gemeinsamer Abmarsch zum Festplatz. Umzug: Jahnstadion, An der Rennbahn, Mittelweg, Festplatz, Überraschungen für die Kinderfestteilnehmer auf dem Festplatz

17 Uhr: Musik mit DJ Hennes, Glücksrad und Kaffeetafel im Festzelt. Ermäßigungen für Karussell, Entenangeln usw. für die Kinder

18 Uhr: Proklamation des Kinderkönigs und der Kinderkönigin, des Prinzen und der Prinzessin, Gewinner des Gewinnspiels, der Würdenträger der Jugendsportabteilung sowie Bestes Mitglied der Buxtehuder Musikzüge im Festzelt.

Die Preisverteilung des Kinderfestes findet am Sonnabend,12. August,um 15 Uhr in der Schießsportanlage, Apensener Straße, statt.

17.30 Uhr: Königs- und Königinschießen der Jungschützen auf der Schießsportanlage Altkloster

20.30 Uhr: Antreten der Jungschützen auf der Schießsportanlage, Abholen des Königs Jason Bender und der Königin Alexandra Kappel. Umzug: Schießsportanlage, Sportplatz, An der Rennbahn, Mittelweg, Festplatz

21 Uhr: Proklamation der Würdenträger der Jungschützen

20 Uhr: Party Night im Festzelt mit DJ Hennes (Eintritt frei)



Sonntag, 6. August

Ab 9 Uhr: Schießen der „Buxtehuder Musikzüge“.

11.45 Uhr: Antreten: Am Eichholz (Feuerwehrgerätehaus), Umzug: Am Eichholz, Lutherallee, Abholen Bester Mann Willi Müller, Abholen Vogelkönig Jörg Milbrodt, Lutherallee, Allersstraße, Hauptstraße, Martinstraße, Auf der Koppel, Ellerbruch, Schanzenstraße, Lüneburger Schanze, Abholen Damenkönigin Sonja Prieske, Abholen Beste Dame Ute Möller, Lüneburger Schanze, Moisburger Straße, Hauptstraße, Schulstraße, Festplatz, Festzelt

14 Uhr: Gemütliches Beisammensein im Festzelt mit musikalischer Begleitung durch die Buxtehuder Musikzüge und dem Marine-Spielmannszug Blau-Weiß Schaephuysen

15.30 Uhr: Gemeinsamer Abmarsch zur Schießsportanlage. Festzelt, Am Eichholz, An der Rennbahn, Brücke B73, Fußweg zur Schießsportanlage

15.45 Uhr: Schießen auf allen Ständen und Vogelschießen

bis 20:30 Uhr: Damenkönigin, Beste Damen / Bester Mann

20 Uhr: Tanz im Festzelt mit DJ Hennes (Eintritt frei)

Ca. 21 Uhr: Proklamation Damenkönigin, Bester Mann, Beste Dame, König der Könige, Königin der Damenköniginnen, Würdenträger der Buxtehuder Musikzüge im Schützenverein Altkloster sowie Vogelkönig und Sonnenkönigin der Jungschützen.



Montag, 7.August

7.30 Uhr: Antreten: Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Umzug: Dietrich-Bonhoeffer-Platz, Ludwigstraße, Löwenzahnweg, Abholen des Königs Bernd Bockelmann, Ludwigstraße, Dietrich-Bonhoeffer-Platz, Verbindungsweg zur Kurt-Schumacher-Straße, Bunte-Kuh-Weg, Verbindungsweg Richtung Festhalle Buxtehude und Gildehaus, kurze Pause, Gildeweg Richtung Bahnhof, Unterführung nach Altkloster,Stader Straße, An der Rennbahn, Sportplatz zur Schießsportanlage, Königsschüsse, Schießsportanlage, Apensener Straße, An der Rennbahn, Mittelweg, Festplatz, Festzelt

9.30 Uhr: Gemeinsames Essen sowie Ehrungen

11.30 Uhr: Aufbruch zu den Hänseltouren

17 Uhr: Beginn des Schießens auf die Königsscheibe

17 Uhr: Beginn des Vogelschießens

19.30 Uhr: Abmarsch von der Schießsportanlage

20 Uhr: Proklamation des Königs und des Vogelkönigs

ab 20 Uhr: Tanz im Festzelt mit der Band Top Musik (Eintritt frei)



Dienstag, 8. August

- Tag des Bunten Rotts -

10.30 Uhr: Gemeinsames Frühstück

11.30 Uhr: Schießen auf Papageienkönigs-, Bild -und Festscheiben

16 Uhr: Proklamation des Papageienkönigs