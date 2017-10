Daumen drücken für Marco Antic bei "The Voice of Germany"

. Musikfans aus der Region und lokalpatriotische Rock'n'Roller sollten am Sonntagabend den Fernseher anschalten: Marco Antic aus Buxtehude tritt bei den "Blind Auditions" bei "The Voice of Germany" auf. Die Sendung auf SAT 1 beginnt um 20.15 Uhr.Der Musiker aus der Estestadt, Mitglied der Rockcoverband "Los Muertos Muchachos" wird sein Können vor der Jury mit Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Michi Beck & Smudo (Fanta 4) zeigen. Die Konkurrenz ist hammerhart, wie die erste "Blind Audition" gezeigt hat. Die Düsseldorfer Sängerin BB Thomaz riss alle Jurymitglieder zu Begeisterungstürmen hin. Yvonne Catterfeld: "Du hast das Zeug zum Gewinnen. Du bist unfassbar gut".Also, Daumendrücken für Marco Antic. Die richtigen Musikergene für den Erfolg bei "The Voice of Germnay" hat er. Vater Vlado ist Gitarrist bei den "Buxtehuder Allstars" und seine Schwester Jasmin gehört zum Vocal-Dreamteam bei "Rock meets Classic"."The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und sonntags auf SAT1.