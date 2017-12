Den "Buxtehuder Bullen" gibt es jetzt als Quartett

. Mehrere Monate spukte die Idee in den Köpfen der Vorstandsmitglieder des Fördervereins der Stadtbibliothek Buxtehude herum: Wie könnte man die 45. Verleihung des renommierten Jugendliteraturpreises Buxtehuder Bulle gebührend würdigen? Schließlich die Idee: Ein Quartett sollte es sein. Nach vielen Stunden des Nachdenkens, des Recherchierens und des Erinnerns hat das Kartenspiel seine jetzige Form angenommen. Pro "Bulle"-Jahr eine Karte - mittlerweile 46 Stück - auf ihnen abgebildet jeweils der prämierte Buchtitel, die Gesamtpunktzahl der Jurybewertung, die Seitenzahl des Buches, das Alter des Preisträgers im Jahr der Ehrung und die Entfernung des Wohnort des Autors von Buxtehude.Die Arbeit habe viel Spaß gemacht, sagt Vorstandsmitglied Melanie Hainke: „Ich habe bei der Recherche so viel Neues erfahren.“ Denn auf jeder Karte ist auch eine Anekdote zum jeweiligen Preisträger oder der Ehrung verewigt. So erfahren die Spieler etwa, dass der erste Preisträger Alexander S. Niell (England) aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Buxtehude kommen konnte, die Stena Line spendierte kurzerhand der Delegation zur Überreichung des Preises die Überfahrt und hätte sogar einen echten Bullen transportiert.Das Kartenspiel kann in der modernen oder der klassischen Variante als Quartett gespielt werden. „Es muss ja nicht immer nur ein Autoquartett sein“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Susanne Gratza. Buxtehudes Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt bekam als erste ein Exemplar des Quartetts geschenkt: „So eine tolle Idee unterstütze ich gerne“, sagte sie.• Das Quartett gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek Buxtehude, Fischerstraße 2, und im Servicecenter, Breite Straße 2, zu kaufen. Es Quartett kostet zehn Euro. Der Erlös wird in neue Projekte rund um den "Buxtehuder Bullen" investiert.