Der sympathische Ferko sucht ein neues Zuhause

Ferko ist ein hübscher Hütehund-Mix mit cremefarbenem Fell und bernsteinfarbenen Augen, die voller Lebensfreude in die Welt blicken. Der knapp ein Jahr junge Vierbeiner hat die vergangenen Monate in einem Tierheim verbracht, nachdem er aus unhaltbaren Zuständen beschlagnahmt wurde. In seiner Pflegestelle in der Nähe von Buxtehude darf er jetzt endlich erfahren, was es bedeutet, eine Hundekindheit in Sicherheit, Geborgenheit und liebevoller Fürsorge zu verbringen.Ferko ist ein fröhlicher, aufgeweckter und verspielter Junghund. Er ist sehr menschenbezogen, sozial und lieb. Mit Artgenossen versteht er sich bestens. Zu seinem vollkommenen Glück fehlt ihm jetzt noch ein Zuhause bei Menschen, die ihn durch ein glückliches Leben begleiten.Ferko ist 35 bis 40 Zentimeter hoch. Er ist kastriert, geimpft, gechipt, entwurmt, entfloht und wird mit EU-Pass und Schutzvertrag gegen eine Schutzgebühr vermittelt.• Wer sich für den bezaubernden kleinen Ferko interessiert, erfährt näheres bei Anne Schumacher Tel. 0172 - 5133228, E-Mail anne.schumacher75@googlemail.com.