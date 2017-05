Die Ergebnisse der Buxtehuder Badewannen-Regatta

Das hat beim Nachbericht über die Badewannen-Regatta in Buxtehude am vergangenen Sonntag des BWV Hansa noch gefehlt: die Ergebnisse. Bei der Jugend hat "Sink Positiv" aus der Jugendabteilung des BWV gewonnen. Auf Platz zwei kam das "Heros Jugboot" der THW-Jugend und den dritten Platz belegt die IGS Buxtehude mit dem "Projekt Chantal" - eine "Badewanne" ganz in Rosa.Bei den Erwachsenen siegte Frank Brücker mit "Balla Balla". Auf Platz zwei kam die Jugendbauhütte des Landkreises Stade mit dem "Jurte Mobil" und den dritten Platz erkämpfte sich Ulrike Skalitz mit "USO", einer Schaufelrad-Badewanne.