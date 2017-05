Ein Fest für Fahrradfahrer und Familien: BSV-Radsportler feiern 20. Radtourenfahrt mit buntem Programm

Familien-Fahrradtour, eine Messe rund ums Fahrrad und eine Verlosung von attraktiven Preisen: Ihre 20. Radtourenfahrt (RTF) feiern die rund 90 Mitglieder der Radsportabteilung des Buxtehuder Sportvereins (BSV) am Sonntag, 7. Mai, 10 bis etwa 16 Uhr, am Schulzentrum Süd mit einem bunten Programm für alle, die Spaß am Radfahren haben.Während sich die Rennradfahrer ab 9 Uhr morgens vom Schulzentrum aus auf die unterschiedlich langen und komplett neuen Strecken machen, starten die Familien ab 10 Uhr auf einer ausgeschilderten, verkehrsberuhigten Strecke durch den Neukloster Forst nach Horneburg, wo sich die erste Verpflegungsstelle für die Radsportler befindet und auch die Familien willkommen sind. Auch in Horneburg gibt es anlässlich der 20. RTF ein buntes Programm (das WOCHENBLATT berichtete). Die Teilnahme an der Familientour ist kostenfrei. Dennoch bittet Abteilungsleiter Jens Klüver darum, dass die Teilnehmer am Schulzentrum zur Anmeldung kommen. Dort gibt es zum einen alle notwendigen Infos, zum anderen die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen. Als Preise winken unter anderem ein BMX-Rad, Freikarten für Spiele der BSV-Handball-Bundesliga-Damen und vieles mehr.Darüber hinaus präsentieren sich auf der Messe auf dem Schulgelände am Torfweg von der Stadt Buxtehude über die Polizei bis zum Buxtehuder Sportverein zahlreiche Aussteller mit tollen Angeboten. Es gibt einen Geschicklichkeits-Parcours für Radfahrer und die Möglichkeit, das Radsportabzeichen abzulegen. Dabei sind u.a. auch das Autohaus Tobaben, die Stadtwerke, Hauschild Der Zweiradexperte, Optiker Büsch und viele mehr.Die Teilnahme der RTF kostet wie gewohnt 5 Euro für BDR-Mitglieder (Bund Deutscher Radfahrer) und 10 Euro für alle Nicht-Mitglieder. Im Preis enthalten ist die Verpflegung auf der Strecke. Teilnehmen kann jeder, der Lust hat und einen Helm trägt.