Ein großes Hafenfest: Buxtehude lädt zum maritimen Spektakel "Hanse Ahoi" ein

Buxtehude : Hafen |

Zwei Tage großes Hafenfest in Buxtehude: Zu einem abwechslungsreichen Programm mit Live-Musik, einem maritimen Markt, Kinderanimation, Piratenhüpfburg, Fischburgern und vielem mehr lädt das Stadtmarketing am Wochenende, Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, ein.

Die Open-Air-Veranstaltung beginnt am Samstag, 12 Uhr, mit zwei kostenpflichtigen Führungen mit dem Hansekaufmann und einer Stadtführung, Treffpunkt ist jeweils das historische Rathaus. Ab 17 Uhr ist Beach Party im Hanseloft, um 18 Uhr wird der Piratenstrand am Hafenmarktplatz geöffnet. Für Partystimmung auf der Hafenbühne sorgen drei junge Bands: ab 19 Uhr „Dreiklangzelt", ab 20.15 Uhr „Abandoned in Destiny“ und ab 21.30 Uhr Port „Joanna“. Der Eintritt ist frei.

Sonntag startet die Hanse-Ahoi um 10 Uhr mit einem Turnier des Kanuvereins. Gegen 11 Uhr beginnt der Trubel auf dem maritimen Markt am Hafen, Shantychöre treten auf und das Kinder- und Familienprogramm startet. Um 11 Uhr lädt auch das Buxtehuder Museum zu einer Spurensuche mit einem Archäologen ein und der Ever Magareta am Fleet kann von 11 bid 15 Uhr besichtigt werden. Ein Riesenspaß ist auch die Badewannenregatta des Vereins BWV Hansa ab 12 Uhr. Ebenfalls um 12 Uhr wird Kindertheater („Der kleine Wal“) geboten, um 13.30 Uhr gibt es Klabautermann-Geschichten in der Stadtbibliothek. Um 14.30 Uhr lädt der Kanuverein zu Spielen rund ums Kanu ein.

• www.hanse-ahoi.de