Ein toller Tag für Radfahrer: Mehr als 800 Radfahrer nahmen an der Has'- und Igel-Tour des BSV teil

Dort wurde ein buntes Rahmenprogramm geboten: Bis um 16 Uhr tobte das Radfahrerleben am Schulzentrum Süd. Auf der Messe konnten die Besucher an den Ständen der Polizei, der Stadt Buxtehude und der Stadtwerke Buxtehude beim Glücksraddrehen kleine Preise gewinnen, sich bei Ford Tobaben übers Carsharing sowie bei Optiker Büsch über Sportbrillen informieren und am Stand von Hauschild - Der Zweiradexperte Räder testen. Ein Highlight war zudem die Verlosung, die gut gelaunt von "Glücksfee" Oliver Grundmann, CDU-Bundestagsabgeordneter, durchgeführt wurde, und für die u.a. die Fahrradfachgeschäfte Hauschild und L&M hochwertige Preise gestiftet hatten."Es war ein tolle Veranstaltung", ist Jens Klüver, Spartenleiter der Radsportabteilung, zufrieden. "Und weil wir so viel Lob bekommen haben, planen wir, die Familientour im kommenden Jahr wieder anzubieten."Weitere Fotos von der Veranstaltung unter