Eine Brücke für die Radfahrer: Harsefelds Samtgemeinde-Bürgermeister Rainer Schlichtmann will das Radwegenetz verbessern

Sind diese Fragen geklärt und die Gefahrenpotentiale aus der Welt geräumt, will der Samtgemeinde-Bürgermeister das Radwegenetz ausweiten und schließlich auch an das Kreiskonzept anschließen. "Dann kann es auch darum gehen, Schutzstreifen einzurichten, Straßen zu sanieren und Schlaglöcher zu entfernen", so Schlichtmann. Welche Straßen er dabei im Sinn hat - Rainer Schlichtmann ist selbst häufiger mit dem Fahrrad unterwegs, will er noch nicht sagen, um dem Verfahren nicht vorzugreifen.Der Samtgemeinde-Bürgermeister geht davon aus, dass bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres erste Aufträge für den Brückenbau vergeben werden. "Wenn die Brücke ab 2019 umgesetzt wird, wäre das ein sehr gutes Ergebnis", sagt er.Da der Anteil der radfahrenden Bevölkerung schon jetzt ansteigt, sollen für die Pendler bis zu den Sommerferien am Bahnhof 75 neue Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden. "Wir legen los, sobald wir den Bewilligungsbescheid haben", sagt Rainer Schlichtmann.Weitere engagierte Teams und Geschichten aus Harsefeld im aktuellen Magazin unter