Eine festliche Budenstadt: der Weihnachtsmarkt in Bargstedt

Glühweinduft und Gebäck, kreative Geschenkideen und nette Gespräche: Beim traditionellen Weihnachtsmarkt rund um die Bargstedter Kirche am Sonntag, 3. Dezember, dürfen sich die Besucher wie in den Vorjahren wieder auf eine festliche Budenstadt und ein abwechslungsreiches Programm freuen. Im Anschluss an den Familiengottesdienst um 12 Uhr öffnen die mehr als 20 Aussteller ihre Weihnachtsstände und halten dort eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk und Leckereien bereit. Für gute Stimmung sorgen auch der Barstedter Posaunenchor und die Tanzgruppen des TUS Bargstedt. Darüber erfreuen die Kindergartenkinder die Besucher mit ihrem Auftritt, es wird Ponyreiten angeboten und beim High Jumping werden Engel durch die Luft fliegen.

Höhepunkt für die Kinder wird mit Sicherheit das Treffen mit dem Weihnachtsmannes sein - der Rauschebart hat seinen Besuch in Bargstedt bereits fest zugesagt. Außerdem gibt es bei der großen Tombola zugunsten der Jugendarbeit in Bargstedt attraktive Preise zu gewinnen.



Weihnachtsmarkt in Barstedt

an der Kirche

Sonntag, 3. Dezember

nach dem Familiengottesdienst 12 Uhr)