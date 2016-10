Die Ernte ist eingebracht und jetzt wird gefeiert: Wie jedes Jahr organisiert die Dorfjugend in Sauensiek das traditionelle Erntefest und lädt am Samstag, 15. Oktober 2016, zum Ernteumzug und anschließenden Feier auf dem Festplatz ein.

Die Erntewagen sammeln sich ab 13 Uhr am Litberg und starten eine Stunde später um 14 Uhr, um die Erntepaare und die Erntekrone an der Dorfjugendhütte am Vietshof abzuholen. Dort bietet die Dorfjugend den Besuchern ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen an. Nachdem die beiden Erntepaare Kevin Brähmer und Annika Lehmann sowie Vanessa Meyer und Bastian Viets um 15 Uhr unter der Erntekrone getanzt haben, startet der Umzug gegen 15.30 Uhr mit der Krone und den Erntepaaren durch den Ort. Auch Fußgruppen sind herzlich eingeladen, am Umzug teilzunehmen. Die Kinder können vorher ab 14.30 Uhr gerne zur Dorfjugendhütte kommen, um ihre Fahrräder, Roller und Bollerwagen dort gemeinsam mit der Dorfjugend zu schmücken.

Gegen 16.30 Uhr kommt der Umzug wieder an der Dorfjugendhütte an und die Erntekrone wird eingebracht. Im Anschluss wird auf dem Festplatz ausgelassen gefeiert. Für die Kinder steht dort eine Hüpfburg bereit und es wird Dosenwerfen und ein Malwettbewerb angeboten. Die Grillhöhle aus Wiegersen sorgt für das leibliche Wohl. Die Preisverteilung erfolgt um 17 Uhr und danach geht mit Musik bis etwa 22 Uhr lustig weiter.



Erntefest in Sauensiek

Samstag, 15. Oktober,

Umzug ab 14 Uhr ab Litberg

Feier ab 14.30 Uhr auf dem Festplatz am Vietshof, Im Dorfe 27