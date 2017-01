Erste Sturmflut des Jahres überschwemmt Parkplätze

Mit Sturm und Hochwasser verabschiedete sich das alte Jahr (das WOCHENBLATT berichtete), mit Sturm und Hochwasser beginnt das neue Jahr. Erneut wurden Zufahrt und die Parkplätze auf Stadersand sowie am Lühe-Anleger überschwemmt. Pendler, die die Fähre nach Schulau benutzen wollten, brauchten Gummistiefel, um das Schiff zu erreichen, oder mussten warten, bis das Wasser wieder abgelaufen war.Der Pegel stieg auf Stadersand um 7.23 Uhr bis auf 3,89 Meter über Normalnull, bzw. 2,15 Meter über dem normalen mittleren Hochwasser - für echte Norddeutsche keine wirkliche Bedrohung.Mehr lesen Sie am Wochenende in Ihrem WOCHENBLATT.